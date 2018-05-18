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В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.



По информации ведомства, вертолет осуществлял авиационно-химические работы. Пилот воздушного судна госпитализирован.



Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, причины падения вертолета устанавливаются.



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