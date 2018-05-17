Дайджест
WADA отказалось восстановить в правах РУСАДА
17 май 2018 (17:36)
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не изменит статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает ТАСС.
Этот вопрос не поднимался на последнем заседании исполнительного комитета организации.
«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — завил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
В 2015 году WADA приостановило работу РУСАДА и вынесло решение о несоответствии российской антидопинговой лаборатории кодексу организации.
Этот вопрос не поднимался на последнем заседании исполнительного комитета организации.
«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — завил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
В 2015 году WADA приостановило работу РУСАДА и вынесло решение о несоответствии российской антидопинговой лаборатории кодексу организации.
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