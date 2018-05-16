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ЖК «Кольцовский»: еще полгода ожидания

16 май 2018 (12:06)

В Екатеринбурге на площадке долгостроя по ул. Бахчиванджи, 15 (ЖК «Кольцовский») сегодня прошло выездное совещание министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Представители власти и застройщика заверили пайщиков, что жилой комплекс будет сдан не позднее декабря текущего года. Впрочем, граждане, которые ждут свои квартиры более 4 лет, отмечают, что сроки сдачи им объявляли уже не раз, однако дом до сих пор не достроен.

Напомним, возведение ЖК «Кольцовский» началось в IV квартале 2012 года и должно было завершиться во II квартале 2015 года. В состав ЖСК «Авиатор» (его создали для реализации проекта) в качестве пайщиков вошли 152 гражданина. Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло АН «Базис». Однако стройка была остановлена, в отношении руководства ЖСК и застройщика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ.

Впоследствии объект был передан ООО «Урал», которое также не смогло закончить стройку.

ЖК «Кольцовский»: еще полгода ожидания

Осенью 2016 года после объявления пайщиками голодовки региональный минстрой стал инициатором соглашения между АН «Базис» и компанией «Виктория Инвест», которое предусматривало завершение возведения проблемного объекта. Граждане прекратили акцию, однако и этот девелопер не довел строительство до завершения.

Устав верить обещаниям, в августе 2017 года пайщики опять решились на голодовку, которая длилась более двух недель. В результате власти региона все-таки нашли выход: в качестве инвестора привлекли компанию Prinzip (ООО «Принцип»), генподрядчиком выступило ООО «АДС Спецстрой».

«Мы долгое время искали возможность завершить строительство этого дома. Здесь осталось выполнить отделочные работы, коммуникации, благоустройство. В этом году мы заменили инвестора и подрядную организацию, планируем до конца года передать жильцам квартиры», — рассказал в ходе выездного мероприятия министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

ЖК «Кольцовский»: еще полгода ожидания

На сегодняшний день строители оценивают готовность дома в 70%, хотя ранее озвучивались цифры от 80 до 90%. Как пояснили пайщики, поскольку объект несколько лет простаивал, в некоторых местах появилась плесень. В настоящее время генподрядчик ждет тепла, чтобы начать отделку.

«В доме ведутся работы по монтажу электрических сетей, систем водоснабжения, отопления и канализации. Мы готовимся к штукатурно-малярным работам и будем их проводить согласно графику, в некоторых моментах мы его опережаем. Закончить планируем в конце октября текущего года», — пояснил директор ООО «АДС Спецстрой» Константин Сумароков.

ЖК «Кольцовский»: еще полгода ожидания

По словам директора компании Prinzip Геннадия Черных, общая сумма вложений в проект составит около 200 млн руб. При этом все построенные квартиры будут переданы пайщикам, а затраты компании компенсируют власти региона.

«Будет выполнено все, что заложено в проект, в том числе это касается благоустройства. По объему вложений мы пока не можем сказать точно, поскольку не мы объект начинали, и некоторые виды работ приходится переделывать, а это видно только в процессе. Примерно речь идет о 170-200 млн руб. Все квартиры в доме уйдут пайщикам: для свободной продажи здесь площадей нет. Но в рамках подписанного с правительством Свердловской области соглашения после завершения всех работ нам возместят затраты путем предоставления в аренду земельных участков в Екатеринбурге», — сообщил Геннадий Черных.

ЖК «Кольцовский»: еще полгода ожидания

Сами пайщики активно контролируют ход работ. Граждане уверены, что только их протесты, в первую очередь — голодовки, побудили власти и надзорные органы к решению проблемы долгостроя на Бахчиванджи, 15 и расследованию обстоятельств, приведших к ее возникновению.

«Я купила квартиру в июне 2014 года, продав жилье в Москве. Дом строился очень быстро. Но в декабре стройка остановилась, хотя квартиры в жилом комплексе продолжали продавать. Все пайщики очень переживали. Человек 5-6 уже умерли, в том числе одна девушка попала в аварию, возвращаясь с очередного собрания по долгострою. Мы дважды выходили на голодовку, и властям пришлось обратить на нас внимание. Сейчас видим, что нам стараются помочь, работы идут. Правда, сначала нам говорили об их завершении в январе 2018 года, потом в мае — сейчас сроки перенесли на декабрь. Но мы уже и этому рады», — рассказала пайщица ЖК «Кольцовский» Ольга Дианова.

Таким образом, шансы ЖК «Кольцовский» на завершение строительства все заинтересованные стороны оценивают как достаточно высокие. Между тем в регионе на сегодняшний день остается еще 15 проблемных площадок, где ждут своих квартир более трех тысяч обманутых дольщиков и пайщиков. Далеко не все из них получат жилье в текущем году.

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