ЖК «Кольцовский»: еще полгода ожидания

В Екатеринбурге на площадке долгостроя по ул. Бахчиванджи, 15 (ЖК «Кольцовский») сегодня прошло выездное совещание министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Представители власти и застройщика заверили пайщиков, что жилой комплекс будет сдан не позднее декабря текущего года. Впрочем, граждане, которые ждут свои квартиры более 4 лет, отмечают, что сроки сдачи им объявляли уже не раз, однако дом до сих пор не достроен.Напомним, возведение ЖК «Кольцовский» началось в IV квартале 2012 года и должно было завершиться во II квартале 2015 года. В состав ЖСК «Авиатор» (его создали для реализации проекта) в качестве пайщиков вошли 152 гражданина. Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло АН «Базис». Однако стройка была остановлена, в отношении руководства ЖСК и застройщика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ.Впоследствии объект был передан ООО «Урал», которое также не смогло закончить стройку.Осенью 2016 года после объявления пайщиками голодовки региональный минстрой стал инициатором соглашения между АН «Базис» и компанией «Виктория Инвест», которое предусматривало завершение возведения проблемного объекта. Граждане прекратили акцию, однако и этот девелопер не довел строительство до завершения.Устав верить обещаниям, в августе 2017 года пайщики опять решились на голодовку, которая длилась более двух недель. В результате власти региона все-таки нашли выход: в качестве инвестора привлекли компанию Prinzip (ООО «Принцип»), генподрядчиком выступило ООО «АДС Спецстрой».«Мы долгое время искали возможность завершить строительство этого дома. Здесь осталось выполнить отделочные работы, коммуникации, благоустройство. В этом году мы заменили инвестора и подрядную организацию, планируем до конца года передать жильцам квартиры», — рассказал в ходе выездного мероприятия министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.На сегодняшний день строители оценивают готовность дома в 70%, хотя ранее озвучивались цифры от 80 до 90%. Как пояснили пайщики, поскольку объект несколько лет простаивал, в некоторых местах появилась плесень. В настоящее время генподрядчик ждет тепла, чтобы начать отделку.«В доме ведутся работы по монтажу электрических сетей, систем водоснабжения, отопления и канализации. Мы готовимся к штукатурно-малярным работам и будем их проводить согласно графику, в некоторых моментах мы его опережаем. Закончить планируем в конце октября текущего года», — пояснил директор ООО «АДС Спецстрой» Константин Сумароков.По словам директора компании Prinzip Геннадия Черных, общая сумма вложений в проект составит около 200 млн руб. При этом все построенные квартиры будут переданы пайщикам, а затраты компании компенсируют власти региона.«Будет выполнено все, что заложено в проект, в том числе это касается благоустройства. По объему вложений мы пока не можем сказать точно, поскольку не мы объект начинали, и некоторые виды работ приходится переделывать, а это видно только в процессе. Примерно речь идет о 170-200 млн руб. Все квартиры в доме уйдут пайщикам: для свободной продажи здесь площадей нет. Но в рамках подписанного с правительством Свердловской области соглашения после завершения всех работ нам возместят затраты путем предоставления в аренду земельных участков в Екатеринбурге», — сообщил Геннадий Черных.Сами пайщики активно контролируют ход работ. Граждане уверены, что только их протесты, в первую очередь — голодовки, побудили власти и надзорные органы к решению проблемы долгостроя на Бахчиванджи, 15 и расследованию обстоятельств, приведших к ее возникновению.«Я купила квартиру в июне 2014 года, продав жилье в Москве. Дом строился очень быстро. Но в декабре стройка остановилась, хотя квартиры в жилом комплексе продолжали продавать. Все пайщики очень переживали. Человек 5-6 уже умерли, в том числе одна девушка попала в аварию, возвращаясь с очередного собрания по долгострою. Мы дважды выходили на голодовку, и властям пришлось обратить на нас внимание. Сейчас видим, что нам стараются помочь, работы идут. Правда, сначала нам говорили об их завершении в январе 2018 года, потом в мае — сейчас сроки перенесли на декабрь. Но мы уже и этому рады», — рассказала пайщица ЖК «Кольцовский» Ольга Дианова.Таким образом, шансы ЖК «Кольцовский» на завершение строительства все заинтересованные стороны оценивают как достаточно высокие. Между тем в регионе на сегодняшний день остается еще 15 проблемных площадок, где ждут своих квартир более трех тысяч обманутых дольщиков и пайщиков. Далеко не все из них получат жилье в текущем году.