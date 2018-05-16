Дайджест
Американских пловцов дисквалифицировали за допинг
16 май 2018 (14:17)
Международная федерация плавания (FINA) аннулировала результаты сборной США во всех эстафетах на юниорском чемпионате мира за нарушение антидопинговых правил спортсменом Мэтью Вилленбрингом. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Вилленбринг сдал положительную пробу во время чемпионата мира в Индианаполисе в августе 2017 года и получил четыре месяца дисквалификации, которая началась 19 октября. По решению специальной панели FINA, результаты всех эстафет, в которых принимал участие спортсмен, были аннулированы.
Таким образом, американцы лишились золотой медали в комбинированной эстафете, в которой второе место заняли российские пловцы. FINA постановила, что сборная США должна передать награды спортсменам из России. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
Вилленбринг сдал положительную пробу во время чемпионата мира в Индианаполисе в августе 2017 года и получил четыре месяца дисквалификации, которая началась 19 октября. По решению специальной панели FINA, результаты всех эстафет, в которых принимал участие спортсмен, были аннулированы.
Таким образом, американцы лишились золотой медали в комбинированной эстафете, в которой второе место заняли российские пловцы. FINA постановила, что сборная США должна передать награды спортсменам из России. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
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