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Американских пловцов дисквалифицировали за допинг

Международная федерация плавания (FINA) аннулировала результаты сборной США во всех эстафетах на юниорском чемпионате мира за нарушение антидопинговых правил спортсменом Мэтью Вилленбрингом. Об этом сообщает «Р-Спорт».



Вилленбринг сдал положительную пробу во время чемпионата мира в Индианаполисе в августе 2017 года и получил четыре месяца дисквалификации, которая началась 19 октября. По решению специальной панели FINA, результаты всех эстафет, в которых принимал участие спортсмен, были аннулированы.



Таким образом, американцы лишились золотой медали в комбинированной эстафете, в которой второе место заняли российские пловцы. FINA постановила, что сборная США должна передать награды спортсменам из России. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

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