Дайджест
На Украине начал работу отдел патрульной полиции Крыма
15 май 2018 (13:06)
В Херсонской области начал работу отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, 65 полицейских будут патрулировать три приграничных района: Генический, Каланчакский и Чаплинский. Правоохранители также возьмут под контроль трассы, соединяющие материк с полуостровом.
В конце апреля 2018 года сообщалось, что в Киеве объявили набор в «патрульную полицию Крыма и Севастополя». О планах создать патрульные подразделения стало известно в январе.
По данным ведомства, 65 полицейских будут патрулировать три приграничных района: Генический, Каланчакский и Чаплинский. Правоохранители также возьмут под контроль трассы, соединяющие материк с полуостровом.
В конце апреля 2018 года сообщалось, что в Киеве объявили набор в «патрульную полицию Крыма и Севастополя». О планах создать патрульные подразделения стало известно в январе.
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