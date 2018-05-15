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На Украине начал работу отдел патрульной полиции Крыма

В Херсонской области начал работу отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.



По данным ведомства, 65 полицейских будут патрулировать три приграничных района: Генический, Каланчакский и Чаплинский. Правоохранители также возьмут под контроль трассы, соединяющие материк с полуостровом.



В конце апреля 2018 года сообщалось, что в Киеве объявили набор в «патрульную полицию Крыма и Севастополя». О планах создать патрульные подразделения стало известно в январе.

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