Кризис

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США

Госдума сегодня, 15 мая 2018 года, рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США.



Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.



Ранее совет по законотворчеству Госдумы решил убрать из законопроекта о контрсанкциях перечисление сфер и отраслей, которые могут попасть под эмбарго.



Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.

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