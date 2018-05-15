Кризис

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США

15 май 2018 (12:04)

Госдума сегодня, 15 мая 2018 года, рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США.

Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.

Ранее совет по законотворчеству Госдумы решил убрать из законопроекта о контрсанкциях перечисление сфер и отраслей, которые могут попасть под эмбарго.

Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.

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