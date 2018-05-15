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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США
15 май 2018 (11:02)
УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума сегодня, 15 мая 2018 года, рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США.
Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.
Ранее совет по законотворчеству Госдумы решил убрать из законопроекта о контрсанкциях перечисление сфер и отраслей, которые могут попасть под эмбарго.
Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.
Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.
Ранее совет по законотворчеству Госдумы решил убрать из законопроекта о контрсанкциях перечисление сфер и отраслей, которые могут попасть под эмбарго.
Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.
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