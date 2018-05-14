Кризис
Свердловское УФАС обнаружило нарушения в рекламе оператора такси «Три десятки»
14 май 2018 (17:59)
УФАС Свердловской области признало нарушением размещение рекламы оператора такси «Три десятки» на автомобилях, которые не используются для перевозки граждан.
Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, с жалобой в ведомство обратилось министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, которое выявило автомобиль с рекламой оператора такси в ходе рейда. В ведомстве посчитали, что реклама на машине, которая не используется для услуг такси, вводит потребителей в заблуждение.
«Водитель транспортного средства указал, что транспортное средство не используется в качестве легкового такси, цветографическая схема является частью рекламы, размещенной на борту автомобиля, на основании договора об аренде места на автотранспортном средстве для размещения наружной рекламы», ― рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.
Как пояснили в антимонопольном органе, размещение рекламы без ссылки, что услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси с использованием автомобиля, на котором размещена реклама, не оказываются, нарушает действующее законодательство. Ответственность за нарушение в данном случае несет рекламодатель.
«Предполагаемым рекламодателем является физическое лицо. В настоящее время управлением признан факт нарушения рекламного законодательства и выдано предписание об устранении нарушения», ― прокомментировали в УФАС.
Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, с жалобой в ведомство обратилось министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, которое выявило автомобиль с рекламой оператора такси в ходе рейда. В ведомстве посчитали, что реклама на машине, которая не используется для услуг такси, вводит потребителей в заблуждение.
«Водитель транспортного средства указал, что транспортное средство не используется в качестве легкового такси, цветографическая схема является частью рекламы, размещенной на борту автомобиля, на основании договора об аренде места на автотранспортном средстве для размещения наружной рекламы», ― рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.
Как пояснили в антимонопольном органе, размещение рекламы без ссылки, что услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси с использованием автомобиля, на котором размещена реклама, не оказываются, нарушает действующее законодательство. Ответственность за нарушение в данном случае несет рекламодатель.
«Предполагаемым рекламодателем является физическое лицо. В настоящее время управлением признан факт нарушения рекламного законодательства и выдано предписание об устранении нарушения», ― прокомментировали в УФАС.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское УФАС обнаружило нарушения в рекламе оператора такси «Три десятки»
- ФАС не смогла доказать ответственность службы заказа такси за пассажиров
- В 2013 году в Свердловской области выявлена 1 тыс. нарушений ПДД в сфере перевозок легковым такси
- В Челябинске реклама о предоставлении кредита на покупку автомобиля Peugeot признана ненадлежащей
- ООО «М.А.К.С» уличено в размещении рекламы пива с нарушением рекламного законодательства