Дайджест
В Индонезии у отделения полиции взорвался автомобиль
14 май 2018 (17:28)
В городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв, несколько человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, возле офиса взорвался припаркованный автомобиль. Точное число пострадавших пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Сидоарджо при взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме погибли три человека.
Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.
По данным агентства, возле офиса взорвался припаркованный автомобиль. Точное число пострадавших пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Сидоарджо при взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме погибли три человека.
Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.
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