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В Индонезии у отделения полиции взорвался автомобиль

В городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв, несколько человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.



По данным агентства, возле офиса взорвался припаркованный автомобиль. Точное число пострадавших пока неизвестно.



Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Сидоарджо при взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме погибли три человека.



Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.



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