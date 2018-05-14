Дайджест
На матчи ЧМ-2018 продано почти 90% билетов
14 май 2018 (17:27)
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что международная обстановка оказывает давление перед чемпионатом мира. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
«Нет, оно уже никак не повлияло — уже продано 89% всех билетов. Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере все индикации об этом говорят», — цитирует Сорокина газета «Известия».
Ранее Сорокин поделился мнением об арене в Волгограде, на которой прошел финал Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».
«Нет, оно уже никак не повлияло — уже продано 89% всех билетов. Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере все индикации об этом говорят», — цитирует Сорокина газета «Известия».
Ранее Сорокин поделился мнением об арене в Волгограде, на которой прошел финал Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».
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