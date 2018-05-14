Кризис

В I квартале 2018 года рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 13%

В I квартале 2018 года объем вторичного рынка люксовых автомобилей в России составил 368 ед. Это на 13% выше результата годичной давности (327 ед.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится около 36% от общего объема, что эквивалентно 131 перепроданному экземпляру за первые три месяца нынешнего года. На втором месте располагается Mercedes-Maybach (118 шт.) с долей 32%. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин Maserati (52 шт.).



Также в минувшем году новых владельцев нашли 42 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce. Кроме них в России было перепродано 11 экземпляров Lamborghini, 8 — Ferrari и 6 — Aston Martin.



Как отмечают аналитики, порядка 60% подержанных люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 213 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края — 24. По 6 машин с пробегом сегмента Luxury было куплено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях. Еще в 35 российских регионах было приобретено от 1 до 5 подержанных люксовых автомобилей.



При этом, как сообщалось ранее, рынок новых люксовых автомобилей в России по итогам I квартала 2018 года показал падение на 5%, до 331 экземпляра.

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