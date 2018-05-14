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В Израиле футбольный клуб назвали в честь Трампа

Израильский футбольный клуб «Бейтар» добавит к своему названию фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Deadspin.



Накануне открытия в Иерусалиме нового посольства США, руководство местного «Бейтара» решило сменить название в честь американского лидера. Клуб будет носить полное название «Бейтар Трамп Иерусалим». Как написано на официальной странице клуба в Facebook, это ответный жест на любовь и поддержку американского президента.



Иерусалимский клуб — шестикратный чемпион страны. Семь раз «Бейтар» завоевывал кубок Израиля и дважды становился обладателем суперкубка.

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