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Созданная по инициативе Группы ЧТПЗ вокальная школа обновила актерский состав мюзикла «Посмотри, как я летаю!»

Детская школа вокального искусства, созданная по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова, обновила актерский состав мюзикла «Посмотри, как я летаю!». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



12 и 13 мая на сцену Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки выйдут 50 начинающих артистов.



— Завтра состоится необычная премьера. В нашем мюзикле сыграет почти полностью обновленный детский актерский состав: больше половины театральной труппы спектакля «Посмотри, как я летаю!» являются учениками школы вокального искусства. Мы даем шанс начинающим артистам выйти на большую сцену вместе с профессиональными актерами, — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



По итогам кастинга прошлого года в мюзикле «Посмотри, как я летаю!» приняли участие 35 учеников. На сегодняшний день в Детской школе вокального искусства уже 70 детей под руководством опытных преподавателей проходят обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.



Музыкальный спектакль «Посмотри, как я летаю!» — масштабная театральная постановка, созданная по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в подарок зрителям к юбилею благотворительного театрального фестиваля «Снежность». В мюзикле играют начинающие артисты со всей Челябинской области. Над созданием творческого проекта работала большая постановочная команда композиторов, художников, вокалистов. В рамках фестиваля «Снежность» мюзикл «Посмотри, как я летаю!» уже увидели в Челябинске, Первоуральске и Альметьевске. Благодаря интересным спецэффектам, необычным трансформирующимся декорациям, оригинальной музыке в исполнении живого оркестра и запоминающимся номерам спектакль смог завоевать сердца зрителей.

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