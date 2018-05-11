Обездвиженный Екатеринбург

Екатеринбург с раннего утра 11 мая 2018 года погрузился в транспортный коллапс из-за неожиданного для многих ремонта на перекрестке проспекта Ленина и Карла Либкнехта. Час пик наблюдался в центре города до полудня. После обеда транспортная ситуация оставалась напряженной.Причиной утренних перекрытий стал ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Из-за этого под изменение попали пять автобусных маршрутов (№ 1, 13, 21, 31 и 57), восемь трамвайных (№ 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26 и 32) и девять троллейбусных (№ 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18 и 19). Из-за ремонта трамвайных путей до полудня в центре города встало и автомобильное движение.Пассажиры общественного транспорта об изменениях узнавали только в салонах автобусов и троллейбусов. Сообщение о перекрытиях и перекройке маршрутов появилось на официальном портале города в разгар коллапса — 11 мая в 10.56.«Дорожные службы приносят горожанам свои извинения за неудобства и просят отнестись к этому вопросу с пониманием. Ремонт будут проводить оперативно и завершат уже к 15 мая», — говорится в сообщении.С трудностями при передвижении в центре Екатеринбурга столкнулись и пешеходы. На набережной со стороны гимназии № 9 рабочие с прошлых выходных ведут работы по замене плитки. Сегодня работы приобрели такой масштаб, что пешеходы вынуждены были пересекать занятый участок по проезжей части.«На Плотинке в очередной (внеочередной) раз меняют плитку. Перекрыли проход плакатами «Уважаемые пешеходы, перейдите на другую сторону», но переход на другую сторону не сделали. Самое элементарное — организовать временный проход по краю проезжей части Ленина — тоже не сделали. Люди от безвыходности ходили прямо по стройке. С обеда поставили гаишников, в задачи которых входит отправлять людей обратно до ближайшего светофора, и собачиться с теми, кто не согласен с таким отношением к здравому смыслу», — написал на своей странице в Facebook горожанин Иван Кругликов.Хуже всего ситуация обстояла с трамвайным движением. Перераспределение маршрутов привело к тому, что жители микрорайона ВИЗ остались без рельсового транспорта. Здесь сказались последствия работ по соединению проспекта Ленина и улицы Татищева, в рамках которых была построена новая трамвайная линия. Однако, как ранее отмечали специалисты в транспортной сфере, улицу Татищева никак не связали с улицей Московской, что привело к полному отсутствию трамваев на ВИЗе при перекрытии проспекта Ленина — Карла Либкнехта.Транспортный коллапс, к которому привело сегодня одно перекрытие перекрестка, вызывает огромное количество вопросов к его организаторам. В первую очередь относительно своевременности и каналов распространения предупреждений. Впрочем, власти Екатеринбурга не первый раз проявляют неторопливость в связи с изменениями в городской жизни. Достаточно вспомнить транспортную реформу, когда горадминистрация в начале 2017 года почти месяц хранила молчание в связи с изменениями в транспортной сети.Во-вторых, непонятно, почему работы в центре города проводятся в период интенсивного движения на дорогах. При этом часть горожан была полностью лишена альтернативы в виде общественного транспорта. Например, на улицах Большакова и Первомайской дорожный ремонт будет проводиться до 30 мая с 21.00 до 06.00.В-третьих, возникает вопрос, какие риски учитываются при строительстве новых дорог или прокладке маршрутов, когда отдельная трамвайная ветка на пять дней оказалась фактически невостребованной. Получается, что такие нововведения скорее способствуют транспортному коллапсу, чем смягчают его последствия.Все эти вопросы особенно актуальны перед развертыванием в городе полномасштабных дорожных работ, к которым в текущем году прибавятся перекрытия в связи с Чемпионатом мира по футболу. В таких условиях Екатеринбург может столкнуться с пробками, которых прежде в истории города не знали.