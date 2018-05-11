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Россия не попала в финал «Евровидения-2018»

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, не прошла в финал.



10 мая состоялся второй полуфинал конкурса, на котором Самойлова выступала под шестым номером. Она исполнила композицию I Won't Break, ее выступление сопровождалось перфомансом балета «Тодес».



По результатам голосования зрителей и жюри российская исполнительница не смогла пробиться в десятку финалистов. Ими стали представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

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