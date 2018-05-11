Дайджест
Россия не попала в финал «Евровидения-2018»
11 май 2018 (13:18)
Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, не прошла в финал.
10 мая состоялся второй полуфинал конкурса, на котором Самойлова выступала под шестым номером. Она исполнила композицию I Won't Break, ее выступление сопровождалось перфомансом балета «Тодес».
По результатам голосования зрителей и жюри российская исполнительница не смогла пробиться в десятку финалистов. Ими стали представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.
10 мая состоялся второй полуфинал конкурса, на котором Самойлова выступала под шестым номером. Она исполнила композицию I Won't Break, ее выступление сопровождалось перфомансом балета «Тодес».
По результатам голосования зрителей и жюри российская исполнительница не смогла пробиться в десятку финалистов. Ими стали представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.
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