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Россия не попала в финал «Евровидения-2018»

11 май 2018 (13:18)

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, не прошла в финал.

10 мая состоялся второй полуфинал конкурса, на котором Самойлова выступала под шестым номером. Она исполнила композицию I Won't Break, ее выступление сопровождалось перфомансом балета «Тодес».

По результатам голосования зрителей и жюри российская исполнительница не смогла пробиться в десятку финалистов. Ими стали представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

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