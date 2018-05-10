Дайджест
Северная Корея освободила из тюрьмы троих граждан США
10 май 2018 (17:05)
В КНДР освободили из тюрьмы троих граждан США. Об этом сообщил в соцсети американский президент Дональд Трамп, передает портал «Лента.ру».
«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут», — написал Трамп.
Как уточняет Reuters, речь идет об американцах корейского происхождения. КимДон Чул, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий, они отбывали наказание в трудовом лагере. Все трое до ареста преподавали в Пхеньянском университете науки и техники.
Помпео 9 мая прибыл в Пхеньян второй раз за полтора месяца. Его визит был связан в том числе с планируемой на конец мая-начало июня встречей Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Reuters пишет, что освобождение американских граждан можно расценить как попытку Ким Чен Ына «задать переговорам позитивный настрой».
«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут», — написал Трамп.
Как уточняет Reuters, речь идет об американцах корейского происхождения. КимДон Чул, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий, они отбывали наказание в трудовом лагере. Все трое до ареста преподавали в Пхеньянском университете науки и техники.
Помпео 9 мая прибыл в Пхеньян второй раз за полтора месяца. Его визит был связан в том числе с планируемой на конец мая-начало июня встречей Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Reuters пишет, что освобождение американских граждан можно расценить как попытку Ким Чен Ына «задать переговорам позитивный настрой».
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