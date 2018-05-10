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Северная Корея освободила из тюрьмы троих граждан США

В КНДР освободили из тюрьмы троих граждан США. Об этом сообщил в соцсети американский президент Дональд Трамп, передает портал «Лента.ру».



«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут», — написал Трамп.



Как уточняет Reuters, речь идет об американцах корейского происхождения. КимДон Чул, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий, они отбывали наказание в трудовом лагере. Все трое до ареста преподавали в Пхеньянском университете науки и техники.



Помпео 9 мая прибыл в Пхеньян второй раз за полтора месяца. Его визит был связан в том числе с планируемой на конец мая-начало июня встречей Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Reuters пишет, что освобождение американских граждан можно расценить как попытку Ким Чен Ына «задать переговорам позитивный настрой».

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