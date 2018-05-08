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Группа ЧТПЗ поздравляет с Днем Победы
8 май 2018 (16:30)
Группа ЧТПЗ поздравляет ветеранов и сотрудников компании, жителей Челябинска и Первоуральска с 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Традиционно в эти дни проходит череда торжественных мероприятий, организованных белыми металлургами Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов. Главные герои празднеств — более 1 500 работавших на предприятиях Группы ЧТПЗ ветеранов войны и тружеников тыла.
«9 Мая — особенный для нашей страны праздник. Наши отцы и деды приближали этот день на полях сражений и в заводских цехах. Их мужество, сила духа и воля к победе подарили нам бесценную возможность жить в гордой, свободной стране. От всей души желаю ветеранам, их родным и близким, трубникам и всем горожанам крепкого здоровья, мирного неба, добра и благополучия!» — отмечает акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров.
В преддверии Дня Победы активисты заводских советов ветеранов и советов молодежи навестили и лично поздравили ветеранов, вручили подарки и материальную помощь от компании. Студенты программы «Будущее Белой металлургии», сотрудники и ветераны Группы ЧТПЗ принимают участие в митингах и возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы почтить героев. Во Дворцах культуры ЧТПЗ и ПНТЗ проходят праздничные концерты. 9 мая на стадионе «Восход» в Челябинске состоится 67-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Великой Победы.
Также белые металлурги примут участие в городских мероприятиях, посвященных 9 Мая: шествии «Бессмертного полка», спортивных состязаниях и праздничных митингах.
Традиционно в эти дни проходит череда торжественных мероприятий, организованных белыми металлургами Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов. Главные герои празднеств — более 1 500 работавших на предприятиях Группы ЧТПЗ ветеранов войны и тружеников тыла.
«9 Мая — особенный для нашей страны праздник. Наши отцы и деды приближали этот день на полях сражений и в заводских цехах. Их мужество, сила духа и воля к победе подарили нам бесценную возможность жить в гордой, свободной стране. От всей души желаю ветеранам, их родным и близким, трубникам и всем горожанам крепкого здоровья, мирного неба, добра и благополучия!» — отмечает акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров.
В преддверии Дня Победы активисты заводских советов ветеранов и советов молодежи навестили и лично поздравили ветеранов, вручили подарки и материальную помощь от компании. Студенты программы «Будущее Белой металлургии», сотрудники и ветераны Группы ЧТПЗ принимают участие в митингах и возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы почтить героев. Во Дворцах культуры ЧТПЗ и ПНТЗ проходят праздничные концерты. 9 мая на стадионе «Восход» в Челябинске состоится 67-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Великой Победы.
Также белые металлурги примут участие в городских мероприятиях, посвященных 9 Мая: шествии «Бессмертного полка», спортивных состязаниях и праздничных митингах.
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