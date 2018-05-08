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Британских военных уличили в пропаганде

Выпускники военных академий Великобритании, а также британские солдаты, говорят о хорошей жизни в армии одинаковыми фразами. Об этом пишет The Daily Mail, передает портал «Газета.ру».



По данным издания, в разных британских СМИ были опубликованы интервью с молодыми военными страны, и цитаты солдат практически полностью совпадали.



Как отмечается, в основном военные расхваливали жизнь в армии и призывали вступать в военные академии.



По мнению экспертов издания, подобной пропагандой армия Великобритании пытается привлечь в свои ряды больше молодых людей.

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