Дайджест

Британских военных уличили в пропаганде

8 май 2018 (16:21)

Выпускники военных академий Великобритании, а также британские солдаты, говорят о хорошей жизни в армии одинаковыми фразами. Об этом пишет The Daily Mail, передает портал «Газета.ру».

По данным издания, в разных британских СМИ были опубликованы интервью с молодыми военными страны, и цитаты солдат практически полностью совпадали.

Как отмечается, в основном военные расхваливали жизнь в армии и призывали вступать в военные академии.

По мнению экспертов издания, подобной пропагандой армия Великобритании пытается привлечь в свои ряды больше молодых людей.

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