Дайджест

Александра Ханина наградили за развитие культуры сельских территорий Первоуральска

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» выразило благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.



Благодарность выражена за «вклад в развитие культуры сельских территорий городского округа Первоуральск». Руководство учреждения надеется на дальнейшее сотрудничество, следует из благодарственного письма.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: