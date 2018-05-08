Дайджест

Александра Ханина наградили за развитие культуры сельских территорий Первоуральска

8 май 2018 (10:00)

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» выразило благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.

Благодарность выражена за «вклад в развитие культуры сельских территорий городского округа Первоуральск». Руководство учреждения надеется на дальнейшее сотрудничество, следует из благодарственного письма.

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