Кризис
Минфин России нарастит объемы покупки валюты в 1,2 раза
7 май 2018 (17:54)
Министерство финансов РФ увеличит объемы покупки валюты в 1,3 раза по сравнению с прошлым месяцем, сообщают в финансовом ведомстве.
С 10 мая по 6 июня 2018 года Минфин РФ планирует закупить валюту на 322,8 млрд руб.
С 6 апреля по 8 мая 2018 года министерство закупило валюту на 240,7 млрд руб.
С 10 мая по 6 июня 2018 года Минфин РФ планирует закупить валюту на 322,8 млрд руб.
С 6 апреля по 8 мая 2018 года министерство закупило валюту на 240,7 млрд руб.
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