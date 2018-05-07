Кризис

Минфин России нарастит объемы покупки валюты в 1,2 раза

7 май 2018 (17:54)

Министерство финансов РФ увеличит объемы покупки валюты в 1,3 раза по сравнению с прошлым месяцем, сообщают в финансовом ведомстве.

С 10 мая по 6 июня 2018 года Минфин РФ планирует закупить валюту на 322,8 млрд руб.

С 6 апреля по 8 мая 2018 года министерство закупило валюту на 240,7 млрд руб.

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