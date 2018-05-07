Кризис

Минфин России нарастит объемы покупки валюты в 1,2 раза

Министерство финансов РФ увеличит объемы покупки валюты в 1,3 раза по сравнению с прошлым месяцем, сообщают в финансовом ведомстве.



С 10 мая по 6 июня 2018 года Минфин РФ планирует закупить валюту на 322,8 млрд руб.



С 6 апреля по 8 мая 2018 года министерство закупило валюту на 240,7 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: