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В США автомобиль протаранил фасад ресторана

7 май 2018 (17:16)

В американском штате Нью-Йорк в городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана. Об этом сообщает Mamaroneck Daily Voice, передает портал «Газета.ру».

По данным издания, в результате инцидента несколько человек пострадали, трое из них — серьезно.

Как отмечается, авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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