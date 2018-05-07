Дайджест
В США автомобиль протаранил фасад ресторана
7 май 2018 (17:16)
В американском штате Нью-Йорк в городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана. Об этом сообщает Mamaroneck Daily Voice, передает портал «Газета.ру».
По данным издания, в результате инцидента несколько человек пострадали, трое из них — серьезно.
Как отмечается, авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По данным издания, в результате инцидента несколько человек пострадали, трое из них — серьезно.
Как отмечается, авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
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