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Найдено тело пропавшего писателя Сергея Сакина

Тело писателя и участника телешоу «Последний герой» Сергея Сакина (Спайкера) обнаружено неподалеку от места его исчезновения, сообщает «Газета.Ru».



Отмечается, что Сакина нашли всего в 50 метрах от того места, где он в последний раз был зафиксирован камерами наблюдения, будучи еще живым.



«Сергея опознали. И документы при нем были», — цитируют ярославские СМИ подругу Сергея Татьяну Федякину.



Признаков насильственной смерти на теле писателя обнаружено не было.



Сергей Спайкер Сакин — писатель, автор романа «Больше Бена», написанного в соавторстве с Павлом Тетерским и получившего премию «Дебют» 2000 года в номинации «Крупная проза», журналист и путешественник, участник шоу «Последний герой». Пропал в конце прошлого года по дороге из города Мышкина в Москву.

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