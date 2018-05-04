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Сообщившие о химатаках в Сирии активисты остались без финансирования

США заморозило финансирование неправительственной организации «Белые каски», активисты которой несколько раз сообщали о химических атаках в Сирии, сообщает «Лента.ру».



Так называемые «Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Ранее эта организация именовалась как «Сирийская гражданская оборона».



По данным телеканала, у «Белых касок» есть «экстренный план», предусматривающий прекращение финансирования на один-два месяца, однако они обеспокоены долгосрочным замораживанием денежных поступлений.



Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Исходя из этого, другие программы в САР также оказались под угрозой закрытия, среди которых восстановление инфраструктуры. Тем не менее, в правительстве США прямо не говорят о сроках фактического сокращения финансирования в этой сфере.

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