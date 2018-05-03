Дайджест

На Украине анонсировали «декоммунизацию» двух областей

На Украине объявили о готовящемся переименовании двух регионов страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.



Он отметил, что на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.



«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — подчеркнул он.



Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.



Директор не уточнил, какие именно области будут переименованы. Однако 27 апреля стало известно о том, что в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.



Вятрович известен своей борьбой с «коммунистическим прошлым» Украины. Он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. После его принятия на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: