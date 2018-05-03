Дайджест

Эрдогана выдвинули на выборы президента Турции

3 май 2018 (17:20)

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган выдвинут в качестве кандидата для участия в досрочных выборах главы государства, сообщает ТАСС.

За выдвижение Эрдогана высказались 316 депутатов, то есть все члены правящей Партии справедливости и развития.

Как заявил ранее во время выступления в Меджлисе премьер-министр Бинали Йылдырым, в пятницу ПСР вместе с вступившей с ней в альянс Партией националистического движения завершит работу над списками кандидатов и официально передаст их на утверждение в ЦИК.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

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