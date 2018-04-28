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Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ до уровня ниже 50%
28 апрель 2018 (09:58)
УрБК, Москва, 28.04.2018. Основной владелец En+ Олег Дерипаска согласился сократить долю участия в компании с нынешних 66% до уровня ниже 50%. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Помимо этого, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами, отвечающий за правоприменение в области санкций) Дерипаска решил уйти из совета директоров, назначив в него новых независимых директоров.
Также En+ отправила в OFAC запрос о продлении действия лицензии № 13, касающейся срока выхода американских инвесторов из акций и иных ценных бумаг компании, до 31 октября 2018 года, или до той даты, которую OFAC сочтет уместной, говорится в сообщении En+.
Отметим, что в Минфине США сообщили, что сокращение доли Олега Дерипаски в En+ не обязательно приведет к исключению компании из санкционного списка.
«Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из списка»,— говорится в ответе Федерального казначейства на запрос Reuters.
Помимо этого, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами, отвечающий за правоприменение в области санкций) Дерипаска решил уйти из совета директоров, назначив в него новых независимых директоров.
Также En+ отправила в OFAC запрос о продлении действия лицензии № 13, касающейся срока выхода американских инвесторов из акций и иных ценных бумаг компании, до 31 октября 2018 года, или до той даты, которую OFAC сочтет уместной, говорится в сообщении En+.
Отметим, что в Минфине США сообщили, что сокращение доли Олега Дерипаски в En+ не обязательно приведет к исключению компании из санкционного списка.
«Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из списка»,— говорится в ответе Федерального казначейства на запрос Reuters.
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