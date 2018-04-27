Дайджест
ОК «Русал» обвинила Reuters и Bloomberg в публикации материалов на основе сомнительных источников
27 апрель 2018 (17:40)
Информация о компании «Русал», опубликованная информационными агентствами Bloomberg и Reuters, основана на «дилетантских комментариях анонимных источников». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании на странице в Facebook.
Информация агентств получена «от анонимных источников сомнительного качества», отмечается в сообщении.
«Вымысел подобных «источников« создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркнули в «Русале».
О каких публикациях идет речь, не поясняется. Распространяемые агентствами сведения «не имеют общего с действительностью» и наносят ущерб деловой репутации «Русала». Компания «сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации», отметили в пресс-службе.
Информация агентств получена «от анонимных источников сомнительного качества», отмечается в сообщении.
«Вымысел подобных «источников« создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркнули в «Русале».
О каких публикациях идет речь, не поясняется. Распространяемые агентствами сведения «не имеют общего с действительностью» и наносят ущерб деловой репутации «Русала». Компания «сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации», отметили в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ОК «Русал» обвинила Украину в попытке политического давления
- ОК «Русал» смогла договориться только с частью кредиторов о рефинансировании кредита
- Интернет-магазин Amazon намерен выпустить смартфон под своим брендом
- ОК РУСАЛ: Управляющий директор ОАО «СУАЛ» Иван Солобоев не владеет полной информацией о ситуации на Богословском алюминиевом заводе и не был уполномочен давать комментарии по поводу ситуации в компании
- Судьба алюминиевых комбинатов РУСАЛа пока не ясна