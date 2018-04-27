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ОК «Русал» обвинила Reuters и Bloomberg в публикации материалов на основе сомнительных источников

Информация о компании «Русал», опубликованная информационными агентствами Bloomberg и Reuters, основана на «дилетантских комментариях анонимных источников». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании на странице в Facebook.



Информация агентств получена «от анонимных источников сомнительного качества», отмечается в сообщении.



«Вымысел подобных «источников« создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркнули в «Русале».



О каких публикациях идет речь, не поясняется. Распространяемые агентствами сведения «не имеют общего с действительностью» и наносят ущерб деловой репутации «Русала». Компания «сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации», отметили в пресс-службе.

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