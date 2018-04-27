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В I квартале в Свердловской области на 1,5 тыс. выросло число исполнительных производств по взысканию долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. В I квартале 2018 года на исполнении в Управлении ФССП по Свердловской области находились 9 тыс. 184 исполнительных производства по взысканию задолженности по заработной плате. Общая сумма долга превысила 329 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила и.о. руководителя ведомства Елена Сидорова.



«Мы наблюдаем увеличение количества поступающих к нам исполнительных производств: в I квартале оно выросло на 1 тыс. 576 производств по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом сумма взыскания возросла на 11 млн руб.», — рассказала Е. Сидорова.



По ее словам, в общей сложности по почти 5 тыс. полностью или частично оконченным исполнительным производствам взыскано с начала 2018 года уже более 90 млн руб., что на 29 млн руб. превышает показатель I квартала 2017 года. В том числе добровольно исполнены должниками требования по 3,7 тыс. исполнительным производствам на сумму 71 млн руб.



По 42 исполнительным производствам в I квартале 2018 года направлены исполнительные документы в ликвидационную комиссию, конкурсному управляющему на сумму долга 3 млн руб. По 17 исполнительным производствам с начала года арестовано и передано на реализацию имущество на сумму 2 млн руб.



На текущий момент остаток исполнительных производств по заработной плате составляет 4 тыс. 240 производства на сумму более 209 млн руб.

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