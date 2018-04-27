Кризис
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2017 году сократилась на 25%
27 апрель 2018 (15:26)
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2017 году снизилась на 24,9% — до 714 млрд 302 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка от продаж увеличилась на 7,1% в годовом выражении и составила 6,5 трлн руб.
В IV квартале 2017 года «Газпром» сократил чистую прибыль на 45% — до 132,5 млрд руб. Это может быть связано с убытком по курсовым разницам в годовом сравнении и резервом на выплаты Украине по решению Стокгольмского суда.
Выручка от продаж увеличилась на 7,1% в годовом выражении и составила 6,5 трлн руб.
В IV квартале 2017 года «Газпром» сократил чистую прибыль на 45% — до 132,5 млрд руб. Это может быть связано с убытком по курсовым разницам в годовом сравнении и резервом на выплаты Украине по решению Стокгольмского суда.
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