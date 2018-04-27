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Американские эксперты раскритиковали морскую авиацию ВМФ России

Морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития, полагает The National Interest.



«Авиационная способность российского флота висит на волоске. «Кузнецов» стар и находится в плачевном состоянии, ни один авианосец не может быть заложен», — пишет автор Роберт Фарли.



Американский журнал отмечает, что хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит. Фарли также вспоминает обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей. По мнению автора, такие заявления обусловлены соображениями престижа.

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