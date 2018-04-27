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Дуров напомнил о роли WhatsApp в подготовке теракта в петербургском метро

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал продолжающуюся 11-ый день блокировку мессенджера и напомнил, что, по признанию террористов, при подготовке терактов в России использовался не Telegram. Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте».



Дуров привел данные портала Republic, который в конце октября 2017 года со ссылкой на материалы дела писал, что теракт в петербургском метро координировался с помощью WhatsApp. Об этом, по информации издания, заявил называемый организатором теракта Аброр Азимов.



Также создатель Telegram в своем обращении подчеркнул, что компромисс с силовыми органами, которым, согласно российскому закону, Telegram должен предоставлять алгоритм для расшифровки переписки, «едва ли был возможен». Ключи шифрования не могли быть выданы «при всем желании» из-за современных технических особенностей шифрования, вновь напомнил бизнесмен.

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