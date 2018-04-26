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Макрон призвал бороться с «вирусом фейковых новостей»

Президент Франции Эммануэль Макрон выступая в конгрессе США заявил, что нужно бороться с «вирусом фейковых новостей». Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».



«Чтобы защитить демократию, мы должны бороться с распространяющимся «вирусом фейковых новостей», — сказал Макрон.



Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, чтовласти страны намерены принять закон «против фейковых новостей».



По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.

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