Дайджест
Макрон призвал бороться с «вирусом фейковых новостей»
26 апрель 2018 (17:21)
Президент Франции Эммануэль Макрон выступая в конгрессе США заявил, что нужно бороться с «вирусом фейковых новостей». Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».
«Чтобы защитить демократию, мы должны бороться с распространяющимся «вирусом фейковых новостей», — сказал Макрон.
Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, чтовласти страны намерены принять закон «против фейковых новостей».
По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.
«Чтобы защитить демократию, мы должны бороться с распространяющимся «вирусом фейковых новостей», — сказал Макрон.
Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, чтовласти страны намерены принять закон «против фейковых новостей».
По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.
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