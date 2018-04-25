Атомщики популяризируют науку

Эксперты прочитали лекции школьникам и студентам Заречного. Фотографии предоставлены ИЦАЭ Екатеринбурга

Эксперты прочитали лекции школьникам и студентам Заречного. Фотографии предоставлены ИЦАЭ Екатеринбурга

Участники фестиваля посетили энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Фотографии предоставлены ИЦАЭ Екатеринбурга

Участники фестиваля посетили энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Фотографии предоставлены ИЦАЭ Екатеринбурга

Учащимся лицея № 130 в Екатеринбурге рассказали об алгоритмах машинного интеллекта

Учащимся лицея № 130 в Екатеринбурге рассказали об алгоритмах машинного интеллекта

В Екатеринбурге с 24 по 28 апреля 2018 года проходит фестиваль науки «Кстати. За пределами баланса», организованный Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом» и городских властей. Цель мероприятия — рассказать студентам и школьникам о достижениях современной российской науки и техники, высокотехнологичных компаний, перспективах развития атомных технологий в России и в мире. Программа рассчитана на самую широкую аудиторию и включает более 30 мероприятий научно-популярной тематики.Отметим, что фестиваль «Кстати» проводится в Екатеринбурге уже во второй раз и включает лекции, ток-шоу, квест, кинопоказ, мастер-классы.«Мы хотим, чтобы и молодежь, и люди старшего поколения поняли, что российская наука — это ценность, это интересные, увлеченные люди. Мы пригласили более 20 ученых и экспертов атомной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга: они доступно и увлекательно расскажут о том, как современные разработки помогают ощутить равновесие в жизни, где очень быстро все меняется», — сообщила директор ИЦАЭ Елена Николаева.Мероприятия научного фестиваля начались вчера в Заречном. Утром 24 апреля его участники побывали с экскурсией на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС, где им показали уникальный реактор на быстрых нейтронах БН-800 с натриевым теплоносителем. Также эксперты посетили блочный пункт управления, посмотрев, как трудятся сотрудники, отвечающие за работу реакторного зала.«После экскурсии эксперты рассказали школьникам Заречного о будущем атомной энергетики и ситуации в уральской экологии. Для нас важно не только в мегаполисе познакомить ребят с достижениями современной науки, но и в «атомных» городах Свердловской области, показать единение и нашу заботу обо всех, кто интересуется наукой», — отметила Елена Николаева.Среди площадок фестиваля в Екатеринбурге — Уральский федеральный университет, Уральский государственный медицинский университет, научная библиотека им. В. Белинского, Ural Vision Gallery, фотографический музей «Дом Метенкова», Newton Park, Екатеринбургский планетарий и другие значимые места города. Интерактивные лекции и игры проходят в целом ряде школ уральской столицы.Так, в лицее № 130 сегодня директор по науке компании BrainGarden, директор по исследованиям и разработкам в компании Botkin.ai Иван Дрокин провел лекцию на тему «Машинный интеллект: новый разум человечества».«Алгоритмы машинного интеллекта за последние 15 лет проникли во множество областей человеческой жизни, и каждый из нас ежедневно с ними сталкивается и взаимодействует. В своих лекциях я рассказываю на конкретных примерах о том, где и как применяются эти алгоритмы в разных сферах, начиная с медицины, промышленности, транспорта и заканчивая их влиянием на СМИ и соцсети», — рассказал Иван Дрокин.На площадке библиотеки Белинского военный врач, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов расскажет сегодня о реальных научных разработках в области медицины и о способах выявления «медицинских шарлатанов», обманывающих потребителей.«Школьникам я буду рассказывать о том, как врач работает с пациентом в процессе постановки диагноза, а более взрослой аудитории — о том, как защитить себя от мошенников», — пояснил эксперт.Особая гордость фестиваля — вечерние мероприятия. Так, 25 апреля учёные обсудят актуальные новости на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский». 26 апреля в New Bar эксперты раскроют секреты баланса с позиций физики, математики и лингвистики. 27 апреля лекция по нейрофизиологии и джазовый концерт состоятся в джаз-клубе Ever Jazz. А 28 апреля уральцы увидят синтез науки и искусства в проекте Science Drama: на сцене «Коляда-Театра» актеры и ученые прочтут пьесу Любы Стрижак «Роль».Эксперты отмечают, что хотя фестиваль «Кстати» вряд ли станет площадкой для принятия серьезных решений в области науки и технологии, но он поможет вдохновить гостей важными для этих сфер идеями. В итоге Екатеринбург в перспективе получит новое поколение увлеченных специалистов и ученых и сохранит статус одного из ведущих научных центров страны.