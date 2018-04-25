Кризис

СОФПП предостерег бизнес от подготовки заявок на финподдержку через сторонние организации

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП ) предупреждает предпринимателей о том, что в последнее время участились случаи предложения бизнесменам услуг по платному оформлению заявок на микрозаймы от различных консалтинговых компаний.



Как говорится в сообщении организации, фонд не имеет отношения к этим подрядчикам — все консультации по подготовке заявок специалисты областного фонда предоставляют абсолютно бесплатно.



С конца прошлого года в областном фонде поддержки введена система клиентских менеджеров — теперь к каждому предпринимателю, заинтересованному в получении финансовой поддержки, прикрепляется личный консультант — он сопровождает клиента и консультирует по всем вопросам в удобном формате: очно, по телефону, через электронную почту. Оперативно задать любой вопрос можно через онлайн-чат на сайте Фонда.



«Оплачивать услуги сторонних организаций по подготовке заявок нет необходимости. Мы готовы помогать предпринимателям в подготовке документов и отвечать на все вопросы. Плюс у нас уже есть прецеденты, когда подрядчик готовил заявку с многочисленными ошибками, терял документы, а также есть риск предоставления недостоверных сведений — а ответственность в дальнейшем перед Фондом и всеми проверяющими структурами будет нести предприниматель», — отметил директор Свердловского областного фонда Евгений Копелян.



Микрозаймы являются одним из видов финансовой поддержки, который предоставляет Свердловский областной фонд. Предприниматели, работающие более года, могут получить до 3 млн руб. под 10% годовых, а бизнесмены, зарегистрированные менее 12 месяцев назад, имеют возможность получить до 750 тыс. руб. по фиксированной ставке 10% годовых. Для расчета вероятности получения микрозайма необходимо заполнить короткую форму заявки на сайте: www.mf.sofp.ru.



Всего за 2017 год Фонд предоставил 231 заём на сумму 339,1 млн руб.

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