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Трамп стал чаще пользоваться личным мобильным телефоном

Президент США Дональд Трамп стал гораздо чаще пользоваться личным мобильным телефоном, чем обеспокоил сотрудников аппарата Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.



«В последнее время он пользуется телефоном гораздо чаще», — заявил один из источников.



По данным телеканала, Трамп хочет, чтобы содержание его звонков не открылось главе аппарата Джону Келли. Раньше он пользовался для звонков внутренним телефоном, однако стал более скрытным.

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