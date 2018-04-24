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В канадском Торонто микроавтобус протаранил толпу

При наезде микроавтобуса на толпу пешеходов в канадском Торонто пострадали, по предварительным данным, до 10 человек. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на полицию города.



Столкновение произошло на оживленном перекрестке. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Причины случившегося пока неизвестны.



На месте инцидента находятся машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили. Метро в районе происшествия приостановило движение поездов.

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