Дайджест
В канадском Торонто микроавтобус протаранил толпу
24 апрель 2018 (12:36)
При наезде микроавтобуса на толпу пешеходов в канадском Торонто пострадали, по предварительным данным, до 10 человек. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на полицию города.
Столкновение произошло на оживленном перекрестке. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Причины случившегося пока неизвестны.
На месте инцидента находятся машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили. Метро в районе происшествия приостановило движение поездов.
Столкновение произошло на оживленном перекрестке. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Причины случившегося пока неизвестны.
На месте инцидента находятся машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили. Метро в районе происшествия приостановило движение поездов.
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