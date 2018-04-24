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Екатеринбург может не получить федеральных средств на организацию празднования своего 300-летия

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Екатеринбург может не получить поддержки из федерального бюджета на организацию праздничных мероприятий к своему 300-летию в 2023 году. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Александр Якоб на заседании городской думы.



«В этом году мы ожидаем указ президента о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Мягко говоря, ни Екатеринбург, ни Нижний Тагил не подходят под федеральное софинансирование празднования. Порядок такой, что если бюджетная обеспеченность региона больше 1, то мы должны справляться сами. Если обеспеченность меньше 1, то федеральный центр поможет. У Свердловской области этот показатель больше 1. Так что при первом обращении федеральные власти сказали, чтобы мы все делали сами», — заявил А. Якоб.



По его словам, президент РФ дал поручение Минкульту подготовить указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга, который уже готов и скоро будет подписан.



«Посмотрим, какие поручения и кому будут содержаться в этом указе. Конечно, нам бы хотелось как можно больше федерального финансирования получить», — отметил А. Якоб.

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