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Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил разыгрывать номера для машин на аукционе

24 апрель 2018 (10:31)

УрБК, Москва, 24.04.2018. Глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал, какие нововведения ждут автовладельцев в области регистрации машин.

Среди прочего, ведомство прорабатывает вариант встраивания электронных чипов — радиометок — в государственные регистрационные знаки. По его мнению, это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

«Также в рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится», — отметил глава ГИБДД. Он объяснил, что желаемые номера будут разыгрываться на аукционе. По его мнению, это позволит исключить «коррупционные моменты».

Кроме того, ГИБДД хочет решить проблему автомобилей, находящихся в залоге у банков. «Раньше залог регистрировался в ГИБДД, такую машину нельзя было снять с учета, потом эта процедура была упразднена. В результате может возникнуть ситуация, когда человек купил автомобиль, а тот оказался в залоге у кредитной организации», — рассказал Михаил Черников.

В таких случаях, пояснил он, машина возвращается в собственность кредитной организации.

«Частично эту проблему должен решить электронный ПТС, куда будет вноситься информация о том, что машина в залоге: новый собственник и инспектор будут иметь доступ к этим данным. Также мы думаем о введении ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге»,— отметил глава ГИБДД России.

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