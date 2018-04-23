Кризис

За I квартал 2018 года в Екатеринбурге ликвидировали свыше 4 тыс. компаний

За I квартал 2018 года в Екатеринбурге официально ликвидировали 4 тыс. 039 юридических лиц. Это в 2,3 раза больше количества зарегистрированных компаний за этот же период — 1 тыс. 778 ед., следует из данных Свердловскстата.



В Свердловской области соотношение ликвидированных за этот период компаний оказалось также в 2,3 раза больше числа зарегистрированных — 5 тыс. 386 и 2 тыс. 347 соответственно. В абсолютном большинстве случаев (более 90%) речь идет о частных фирмах, которые являются обществом или товариществом по организационно правовой форме.



Кроме того, за январь-март в Свердловской области появились: 1 новая государственная федеральная компания, 2 государственных региональных, 6 муниципальных, 37 смешанного типа и 21 иностранная. Ликвидировалось за это время 4 федеральных, 5 региональных, 47 муниципальных, 80 смешанных и 26 иностранных.



По организационно-правовой форме помимо обществ и товариществ за I квартал в регионе появилось 67 новых некоммерческих корпоративных организаций и 44 некоммерческих унитарных предприятия, ликвидировалось — соответственно 305 и 106.

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