Дайджест
В Индии три человека травмировались из-за поломки иллюминатора самолета
23 апрель 2018 (17:04)
Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолета отвалился от его корпуса после попадания в зону мощной турбулентности. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, самолет после попадания в турбулентность продолжало трясти в течение 10-12 минут.
Как отмечается, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.
Самолет совершал внутренний рейс в Индии из города Амритсар в Дели, на борту находилось 240 пассажиров.
По данным телеканала, самолет после попадания в турбулентность продолжало трясти в течение 10-12 минут.
Как отмечается, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.
Самолет совершал внутренний рейс в Индии из города Амритсар в Дели, на борту находилось 240 пассажиров.
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