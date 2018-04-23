Цена низкой безработицы

Уровень безработицы в Свердловской области находится на рекордно низком уровне. По данным Свердловскстата, по итогам I квартала показатель составил 4,9% (по методологии Международной организации труда), что на 1,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Подобная динамика наблюдается в большинстве российских регионов. По оценкам экспертов, снижение безработицы никак не связано с кардинальным улучшением ситуации на рынке труда. Основной причиной является снижение стоимости трудовых ресурсов. Многие предприятия во время кризиса предпочитают не увольнять сотрудников, а снижать или задерживать им зарплаты.По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2017 году сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это был четвертый год падения подряд: в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах показатель снизился на 0,7%, 3,2% и 5,8% соответственно.Сокращение реальных доходов населения привело к падению стоимости трудовых ресурсов в РФ. В результате многие предприятия, несмотря на ухудшение финансовой ситуации, смогли отказаться от планов по оптимизации штата своих сотрудников. Их расходы на персонал заметно снизились за счет сокращения зарплат, премий и прочих выплат.Еще одной причиной низкой безработицы являются демографическая яма и старение населения. В I квартале 2018 года численность рабочей силы в Свердловской области составила 2 млн 159 тыс. человек. Это на 35 тыс. ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Процент безработицы по методологии МОТ высчитывается путем сопоставления двух показателей — численности рабочей силы и числа безработных.Также на официальную статистику мог повлиять массовый уход населения в сферу самозанятости. После начала кризиса этот процесс заметно активизировался.«Местами число самозанятых достигает 50% от трудоспособного населения и выше. Государство не считает их безработными, поскольку на биржи труда они не обращаются, а по результатам социологических опросов сами себя они относят к работающим. Хотя, по-хорошему, человек, торгующий китайской одеждой на вещевом рынке, или ремонтирующий в своем гараже машины своим знакомым по умеренной цене, вряд ли может быть отнесен к полноценно занятым гражданам. Этим людям просто необходимо как-то выживать», — заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.Кроме того, на уровень безработицы могла повлиять стабилизация общеэкономической ситуации в РФ.«В последний год-полтора наша экономика постепенно приспосабливается к новым реалиям. Предприятия стали снова создавать рабочие места. Соответственно, уровень безработицы действительно должен снизиться. Если исходить из международного опыта, то показатель 5-6% является абсолютно нормальным для любой страны. Поскольку всегда находится какое-то количество людей, которые ушли с одной работы и активно ищут другую. Поэтому нельзя исключать, что в нашей стране специально подтягивают этот показатель к 5%», — полагает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Вместе с тем, у экспертов есть сомнения, что методология МОТ позволяет объективно измерить уровень безработицы в РФ. Эта статистика рассчитывается Росстатом, который путем выборочного метода наблюдения определяет число россиян, активно ищущих работу через государственные и коммерческие службы занятости, размещающих объявления в печати, обращающихся напрямую в администрацию предприятий. Результаты этого исследования распространяются на всю численность населения.«Методология МОТ не совсем точно описывает реалии происходящих явлений. Подавляющее большинство потерявших работу предпочитают искать ее самостоятельно, а не обращаться за помощью в службы занятости. Причин тому много. Начиная от беспомощности этих самых служб, которые не могут предложить соискателю ничего толкового и дают на выбор крайне низкооплачиваемую работу совсем не по специальности (причем, три раза откажешься — выбываешь из числа безработных, автоматически попадая в списки «принципиальных тунеядцев»), и заканчивая мизерными выплатами по пособиям по безработице, существовать на которые все равно невозможно», — считает Алексей Коренев.Аналитики отмечают, что любое выборочное исследование безработицы является субъективным. Реальная ситуация на рынке труда может заметно отличаться от официальной статистики. На фоне нестабильной экономической ситуации реальное число людей, которые активно ищут работу, может быть в 2-3 раза больше расчетов Росстата.