Кризис

В Екатеринбурге в 2017 году не ввели в эксплуатацию ни одного бизнес-центра

Количество бизнес-центров в Екатеринбурге в 2017 году не изменилось. Об этом говорится в проекте отчета главы администрации города Александра Якоба перед гордумой.



«По состоянию на 1 января 2018 года в Екатеринбурге действовало 99 деловых центров общей площадью 1 млн 354 тыс. кв. м.», — говорится в документе.



В настоящее время в Екатеринбурге работает 61 офисный центр класса «В», 15 — класса «В+», 12 — класса «А», 11 — класса «С».

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