На Урале изменилась система банковского контроля

Фотография с сайта Банка России

С 18 апреля 2018 года на Урале полностью изменилась система дистанционного банковского надзора. Ранее контроль за всеми кредитными учреждениями осуществлялся региональными отделениями Банка России. Сейчас эта функция перешла к новому централизованному подразделению регулятора в Москве — службе текущего банковского надзора. Об этом сегодня рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.Отметим, что 1 марта 2017 года регулятор создал службу текущего банковского надзора. В июне 2017 года под контроль новой организации перешли кредитные организации Центрального федерального округа и Дальнего Востока, в октябре 2017 года — Южного федерального округа, в апреле 2018 года — Северо-Западного округа и уральского региона. Полностью реформа завершится в октябре 2018 года, когда под контроль нового подразделения перейдут банки, расположенные в Волго-Вятском регионе и в Сибири.По словам Ольги Поляковой, централизация надзора за региональными банками призвана исключить зависимость решений местных надзорных подразделений ЦБ от администрации региона.«Здесь важно учитывать конфликт интересов. Ранее некоторые местные администрации оказывали влияние на наши подразделения, расположенные на их территории. Плохо это или хорошо? Ситуации бывают разные. В любом случае, конфликта интересов быть не должно. Важно обеспечить независимость суждений банковского надзора. Также мы в ряде случаев сталкивались с претензиями кредитных организаций, которые жаловались на двойные стандарты при оценке сложившейся ситуации. Иногда территориальные подразделения и центральный аппарат давали разные оценки происходящим событиям. В результате возникали конфликтные ситуации по разрешению каких-то конкретных проблем деятельности банков», — рассказала Ольга Полякова.Новая система позволит выработать единые стандарты в надзоре и повысить его качество за счет введения персональной ответственности. Качество взаимодействия ЦБ и кредитных организаций должно выйти на принципиально новый уровень.Зампред ЦБ не считает, что новая система каким-то образом негативно скажется на местных кредитных учреждениях.«Существование банков во многом связано с качеством той бизнес-модели, которую выбирает для себя кредитная организация, и с готовностью собственников в случае каких-то проблем в деятельности кредитных организаций поддержать ее соответствующими финансовыми средствами так, чтобы это было понятно банковскому надзору, и чтобы эти средства не имели источников непосредственно в кредитной организации», — заявила О. Полякова.Между тем реформа надзорной системы регулятора приведет к сокращению более 1 тыс. сотрудников ЦБ.«После реформирования надзора произойдет сокращение порядка 40% сотрудников по всей стране. Ориентировочно было у нас порядка 2,5 тыс. человек, а остается 1,3-1,4 тыс. человек», — сказала О. Полякова.Это касается региональных подразделений. В результате останутся три основных подразделения банковского надзора: департамент банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и служба текущего банковского надзора с региональными представителями.«Важно понимать, что у нас произошло перераспределение функционала. Мы создали новое подразделение — службу анализа рисков, разделили компетенции. Функции по принятию решений остались в ведении подразделения, которое занимается текущим надзором. А компетенция по оценке рисков перешла в службу анализа рисков — это наше сервисное подразделение, которое помогает нам наиболее качественно оценивать риски в деятельности кредитных организаций», — пояснила зампред ЦБ.Предполагается, что новая система надзора за кредитными учреждениями должна повысить доверие населения к российской банковской системе. Вместе с тем существуют отдельные риски, что во время переходного периода финансовые организации столкнуться с определенными бюрократическими трудностями. Им придется приспосабливаться к новым законодательным требованиям и налаживать взаимодействие со службой текущего банковского надзора.