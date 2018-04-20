Новости дня
В Екатеринбурге при поддержке «Росатома» пройдет фестиваль науки «Кстати»
20 апрель 2018 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. С 24 по 28 апреля 2018 года в Екатеринбурге состоится фестиваль науки «Кстати. За пределами баланса», организованный информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом» и администрации города Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ИЦАЭ.
Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает более 30 уникальных бесплатных мероприятий научно-популярной тематики на различных площадках в Екатеринбурге и Заречном. Это лекции, ток-шоу, квест, кинопоказ, мастер-классы.
«Фестиваль «Кстати» проводится в Екатеринбурге во второй раз, и в этом году тема — «За пределами баланса». Автопилотируемые такси, дроны-почтальоны, самообучающиеся нейросети — в современном мире технологии развиваются быстрее, чем мы придумываем, как ими управлять», — отметили в пресс-службе.
О балансе в эпоху цифровой революции расскажут инженер и популяризатор космонавтики Александр Шаенко, специалист по нейросетям Иван Дрокин, математик Алексей Савватеев, военный врач и медицинский блогер Алексей Водовозов, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, медицинский журналист Марианна Мирзоян, молекулярный биолог Ирина Якутенко, а также молодые уральские учёные.
«Особая гордость фестиваля — вечерние мероприятия. 25 апреля учёные обсудят актуальные новости на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский». 26 апреля в «New Bar» эксперты раскроют секреты баланса с позиций физики, математики и лингвистики. 27 апреля лекция по нейрофизиологии и джазовый концерт состоятся в джаз-клубе «Ever Jazz». А 28 апреля уральцы увидят синтез науки и искусства в проекте «Science Drama»: на сцене «Коляда-Театра» актеры и учёные прочтут пьесу Любы Стрижак «Роль», — рассказали в пресс-службе.
Все мероприятия Фестиваля науки «Кстати. За пределами баланса» бесплатные. Необходима лишь предварительная регистрация, полная программа доступна на сайте фестиваля.
Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает более 30 уникальных бесплатных мероприятий научно-популярной тематики на различных площадках в Екатеринбурге и Заречном. Это лекции, ток-шоу, квест, кинопоказ, мастер-классы.
«Фестиваль «Кстати» проводится в Екатеринбурге во второй раз, и в этом году тема — «За пределами баланса». Автопилотируемые такси, дроны-почтальоны, самообучающиеся нейросети — в современном мире технологии развиваются быстрее, чем мы придумываем, как ими управлять», — отметили в пресс-службе.
О балансе в эпоху цифровой революции расскажут инженер и популяризатор космонавтики Александр Шаенко, специалист по нейросетям Иван Дрокин, математик Алексей Савватеев, военный врач и медицинский блогер Алексей Водовозов, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, медицинский журналист Марианна Мирзоян, молекулярный биолог Ирина Якутенко, а также молодые уральские учёные.
«Особая гордость фестиваля — вечерние мероприятия. 25 апреля учёные обсудят актуальные новости на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский». 26 апреля в «New Bar» эксперты раскроют секреты баланса с позиций физики, математики и лингвистики. 27 апреля лекция по нейрофизиологии и джазовый концерт состоятся в джаз-клубе «Ever Jazz». А 28 апреля уральцы увидят синтез науки и искусства в проекте «Science Drama»: на сцене «Коляда-Театра» актеры и учёные прочтут пьесу Любы Стрижак «Роль», — рассказали в пресс-службе.
Все мероприятия Фестиваля науки «Кстати. За пределами баланса» бесплатные. Необходима лишь предварительная регистрация, полная программа доступна на сайте фестиваля.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге Информационный центр по атомной энергии проведет фестиваль науки
- В Екатеринбурге состоится третий «Честный фестиваль рекламы»
- Впервые в Костроме откроется фестиваль науки
- В Екатеринбурге пройдет I «Честный фестиваль рекламы»
- В Екатеринбурге пройдет III международный фестиваль современно драматургии «Коляда — plays»