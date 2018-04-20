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На Кубе закончился период правления семейства Кастро

На Кубе закончился почти 60-летний период правления семейства Кастро, передает Reuters.



Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Как стало известно в четверг, 19 апреля, его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604.



Голосование прошло на первом заседании избранной в марте этого года ассамблеи. Члены парламента также сформировали Госсовет, в который вошел 31 депутат. Они в свою очередь назначили своего председателя — нового главу государства.

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