Дайджест
На Кубе закончился период правления семейства Кастро
20 апрель 2018 (11:09)
На Кубе закончился почти 60-летний период правления семейства Кастро, передает Reuters.
Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Как стало известно в четверг, 19 апреля, его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604.
Голосование прошло на первом заседании избранной в марте этого года ассамблеи. Члены парламента также сформировали Госсовет, в который вошел 31 депутат. Они в свою очередь назначили своего председателя — нового главу государства.
Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Как стало известно в четверг, 19 апреля, его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604.
Голосование прошло на первом заседании избранной в марте этого года ассамблеи. Члены парламента также сформировали Госсовет, в который вошел 31 депутат. Они в свою очередь назначили своего председателя — нового главу государства.
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