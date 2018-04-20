Дайджест
Король Свазиленда объявил о переименовании страны
20 апрель 2018 (11:02)
Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини. Об этом пишет агентство Reuters.
В переводе с языка свати новое название означает «земля свази».
О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: «Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией» (Swaziland — Switzerland).
В переводе с языка свати новое название означает «земля свази».
О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: «Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией» (Swaziland — Switzerland).
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