Дайджест
США могут отменить пошлины на сталь и алюминий
19 апрель 2018 (17:27)
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters.
«Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все», — сказал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов могут ввести новые экономические ограничения против Китая из-за того, что КНР не предоставляет американским технологическим компаниям достаточной свободы на своем рынке.
«Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все», — сказал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов могут ввести новые экономические ограничения против Китая из-за того, что КНР не предоставляет американским технологическим компаниям достаточной свободы на своем рынке.
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