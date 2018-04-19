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США могут отменить пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters.



«Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все», — сказал Трамп.



Ранее СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов могут ввести новые экономические ограничения против Китая из-за того, что КНР не предоставляет американским технологическим компаниям достаточной свободы на своем рынке.

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