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Василий Небензя раскритиковал резолюцию Франции по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию, которую предложила Франция для урегулирования конфликта в Сирии, передает РИА «Новости».



«Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная», — сказал Небензя.



Также он посчитал «смешным» тот факт, что документ был представлен после атаки США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь с 13 на 14 апреля.



В воскресенье, 15 апреля, США, Британия и Франция внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции по Сирии.

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