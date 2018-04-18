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Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям Telegram

Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям Telegram, они могут дальше пользоваться мессенджером. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Александр Жаров.



«Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, которые в Telegram занимаются обычной жизнью — создают ботов, ведут каналы. Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера, — сказал он.



В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор также сообщил о готовности блокировать VPN-сервисы, которые позволяют подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.

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