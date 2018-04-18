Дайджест
В России завершили испытания авиадвигателя АЛ-41Ф-1
18 апрель 2018 (12:30)
Завершены государственные стендовые испытания опытного двигателя АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Объединенная двигателестроительная корпорация.
Опытно-конструкторские работы, предполагающие глубокую модернизацию советского турбореактивного двигателя АЛ-31Ф, устанавливаемого, в частности, на истребитель четвертого поколения Су-27, шли 14 лет.
Ожидается, что АЛ-41Ф-1 получат первые несколько Су-57. В дальнейшем на новейшие российские истребители планируется устанавливать создаваемые силовые агрегаты второго поколения «изделие 30».
Опытно-конструкторские работы, предполагающие глубокую модернизацию советского турбореактивного двигателя АЛ-31Ф, устанавливаемого, в частности, на истребитель четвертого поколения Су-27, шли 14 лет.
Ожидается, что АЛ-41Ф-1 получат первые несколько Су-57. В дальнейшем на новейшие российские истребители планируется устанавливать создаваемые силовые агрегаты второго поколения «изделие 30».
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